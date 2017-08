Yusuf Şimşek: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

Teknik Direktör Yusuf Şimşek , Eskişehirspor karşısında hedeflerinin 3 puan olduğunu vurgulayarak, "Bir an önce Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Zor bir maç olacak" dedi.TFF 1. Lig'de mücadele eden ve ilk iki haftayı puansız kapatan yeşil-siyahlar, deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürülen hazırlıklar öncesi, Teknik Direktör Yusuf Şimşek futbolcularla bir toplantı yaptı. Isınma koşuları ve hareketleri ile başlayan antrenman pas ve şut çalışmaları ile devam etti. Ziya Alkurt, diz bağlarında ağrı olduğu için takımdan ayrı çalıştı.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Yusuf Şimşek, "İstanbulspor maçında oyunun kontrolü genelde bizdeydi. Gereksiz pozisyonlar verdik. Taraftarımıza içeride galibiyet hediye etmek istiyoruz ve bunu gerçekleştireceğiz. Başımızı hiçbir zaman öne eğmeyeceğiz. Futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Bu iki maçlık periyot geride kaldı. Koşu temposundan memnunum, dediğim gibi sadece gol eksik, inşallah bu hafta onu da yapacağız. Cumaya kadar buradayız, cuma günü Eskişehir'e gideceğiz" dedi.Şimşek, taraftara İstanbulspor maçındaki destek için teşekkür ederek, "Pes etmeyeceğiz, pes etmek yok. Onun için ben burada sonuna kadar savaşacağım. Bu takıma inanıyorum, hedeflere bu takımla ulaşacağımı düşünüyorum" diye konuştu.Ligde her maçın zor olduğunu belirten Şimşek, "Bu ligde kolay bir maç yok her maç zordur, her maçı ciddiye almakta fayda vardır. Tabi ki geçen seneden kalan onların bize karşı az da olsa hırsı var. 2 maçta 6 puan aldık ve onların şampiyonluğu gitti. Biz zaten hep hırslıyız, biz de azimliyiz çünkü bizim puanımız yok. Bir an önce Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Zor bir maç olacak, ben yine söylüyorum özellikle bu hafta yaptığımız mücadeleyi oynadığımız oyunu, disiplini sahaya yansıtırsak 3 puan alacağımızı düşünüyorum. İnşallah 3 puanı alıp şehrimize dönmek isteriz" açıklamasını yaptı.İlk iki maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten yeşil-siyahlı futbolcu Cihan Özkaynak, iyi oynadıklarını söyledi. Özkaynak, "Pozisyonlarımız var, golü bulabilseydik maç daha farklı olabilirdi. Ama golü yedik. Şimdi önümüzde Eskişehirspor maçı var, ona iyi hazırlanacağız. Galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz. Ondan sonra da milli takım maçı var. O arada da iyi çalışıp, hedeflerimize doğru gideceğiz" şeklinde konuştu.Kötü sonuçlar nedeniyle üzerlerinde baskı hissettiklerini ifade eden Özkaynak, kötü oymaları halinde bu baskının daha da fazla olacağını kaydetti. Özkaynak, "Kötü oynadığımızı düşünmüyoruz. İki maçta da çok pozisyonumuz vardı. Baskı elbette olur ama bizim işimiz bu baskıyı kaldırmak. Eskişehir'den puanla döneceğimize inanıyorum. Takımla da toplantı yapıyoruz, arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Sadece gol bulamamaya bağlıyoruz. Bir gol bulsak, öne geçsek farklı sonuçlar alabilirdik. İnşallah Eskişehir maçında olacak" dedi.