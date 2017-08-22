Ümraniye fırtınası
Seyircisi önünde Boluspor’u Emircan’ın golüyle mağlup eden İstanbul ekibi lider Rizespor ile birlikte ikinci haftayı da kayıpsız geçen iki ekipten biri oldu.
TFF 1. Lig'de ikinci haftanın kapanış karşılaşmasında Boluspor'u ağırlayan Ümraniyespor, 3 puanı tek golle alırken 2'de 2 yaptı: 1-0. İki renktaş ekibin mücadelesinde ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Emircan Altıntaş, 19. dakikada karşılaşmanın tek golünü attı. Bu galibiyetle lider Çaykur Rizespor ile birilkite ikinci haftayı da kayıpsız geçen Ümraniye, zirvenin ortağı oldu. İstanbul temsilcisi, pazar günü Adanaspor deplasmanına çıkacak. 1 puanda kalan Boluspor ise aynı gün Gazişehir G.Antep'i ağırlayacak.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:14
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