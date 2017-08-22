 Ç.Rizespor’da biletler satışta – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ç.Rizespor’da biletler satışta

    Ç.Rizespor’da biletler satışta
    TFF 1. Lig'in 3. haftasında cumartesi saat 19:45'te Çaykur Didi Stadyumu`nda oynanacak Çaykur Rizespor-B.B Erzurumspor maçı biletleri satışa çıktı. İlk iki maçında puan kaybetmeyen Ç. Rizespor'da BB Erzurum karşılaşmasında taraftarların tribünleri doldurması bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şöyle belirlendi, VİP A-B: 40 TL, Maraton: 15 TL, Kale arkası: 5 TL, Misafir: 5 TL, Kapalı Dağ (Bayan- Çocuk): 5 TL

    Alihan TELATAR
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ç.Rizespor’da biletler satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.