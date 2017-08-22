Ç.Rizespor’da biletler satışta
TFF 1. Lig'in 3. haftasında cumartesi saat 19:45'te Çaykur Didi Stadyumu`nda oynanacak Çaykur Rizespor-B.B Erzurumspor maçı biletleri satışa çıktı. İlk iki maçında puan kaybetmeyen Ç. Rizespor'da BB Erzurum karşılaşmasında taraftarların tribünleri doldurması bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şöyle belirlendi, VİP A-B: 40 TL, Maraton: 15 TL, Kale arkası: 5 TL, Misafir: 5 TL, Kapalı Dağ (Bayan- Çocuk): 5 TL
Alihan TELATAR
Alihan TELATAR
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
Ç.Rizespor’da biletler satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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