Ç.Rizespor’da biletler satışta

TFF 1. Lig'in 3. haftasında cumartesi saat 19:45'te Çaykur Didi Stadyumu`nda oynanacak Çaykur Rizespor-B.B Erzurumspor maçı biletleri satışa çıktı. İlk iki maçında puan kaybetmeyen Ç. Rizespor'da BB Erzurum karşılaşmasında taraftarların tribünleri doldurması bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şöyle belirlendi, VİP A-B: 40 TL, Maraton: 15 TL, Kale arkası: 5 TL, Misafir: 5 TL, Kapalı Dağ (Bayan- Çocuk): 5 TL



Alihan TELATAR