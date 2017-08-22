 Batuhan ayrıldı – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Batuhan ayrıldı

    Batuhan ayrıldı
    'da , Arnavutluk ligi takımlarından Skenderbeu ile anlaştı. Şanlıurfa'da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılma kararı alan 26 yaşındaki futbolcu için Güneydoğu ekibine 200 bin TL bonservis ücreti ödenecek.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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