Batuhan ayrıldı
Şanlıurfaspor'da Batuhan Karadeniz, Arnavutluk ligi takımlarından Skenderbeu ile anlaştı. Şanlıurfa'da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılma kararı alan 26 yaşındaki futbolcu için Güneydoğu ekibine 200 bin TL bonservis ücreti ödenecek.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:16
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