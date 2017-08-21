Gaziantep'te Adama Ba 3 ay yok
TFF 1'inci Lig'de Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün dün akşam Gaziantepspor ile karşılaştığı maçta sakatlanan orta saha oyuncusu Adama Ba'nın, omurga kemiğindeki çatlak nedeniyle 3 ay forma giyemeyeceği açıklandı.
Gazişehir Gaziatep Futbol Kulübü'nün Moritanyalı orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Adama Ba, dün Gaziantepspor karşılaşmasında girdiği pozisyonda sırtına aldığı darbeyle sakatlandı. Hastanede yapılan tetkiklerde omurgasında bulunan L3 transvers proses kemiğinde çatlak olduğu tespit edilen Adama Ba'nın, 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Yapılan incelemeler sonucunda oyuncumuzun, omurgasında bulunun L3 transvers proses kemiğinde çatlak tespit edilmiştir. Genç futbolcumuz Adama Ba'nın tedavisine başlanmış olup, futbolcumuz yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacaktır. Futbolcumuz Adama Ba'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:03
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Emre Mor Fenerbahçe'de
Toplam 32
Yorum
yorumsuz Türkçe'mi bu dil? Ne ce konuşuyorsun?
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Sinan Gümüş'e Almanya'dan talip
Toplam 12
Yorum
Adem Bilir Sinan Hamburg'a gitsin seneye 20 m eder. Satanlarda pişman olur. Ama Sinan 6-7 m. euroya satılmalı. Bizde morali bozuk. Yoksa çok yetenekli.
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Birlikte düzeliriz
Toplam 2
Yorum
DELIMAVI_951@hotmail.com Fenerbahçe çok iyi yırtıcı bir santrafor almalı.
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