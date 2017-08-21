Gakgoş estirmedi
Lige evindeki Altınordu mağlubiyetiyle başlayan Elazığspor, Eskişehirspor deplasmanından 3 puan çıkardı. Gakgoşların gollerini; Erman ve Silva attı.
1 PUANDA KALDILAR
Karşılaşmanın 20. dakikasında Hasan Hüseyin Acar'ın golüyle öne geçen Es-Es, 7 dakika sonra Erman'ın golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1 sona erdi. Elazığspor, Tom Silva'nın 84'teki penaltı golüyle 3 puana uzandı. 1 puanda kalan Eskişehirspor, haftaya evinde Denizlispor'u ağırlayacak. İlk puanlarını alan Gakgoşlar ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.
'HADDİNİ BİLEREK OYNAMIYORUZ'
İkinci hafta sonunda galibiyetle tanışamayan Eskişehirspor'un hocası Sergen Yalçın, "Haddini bilerek oynamak çok önemli, biz biraz haddimizi bilerek oynamıyoruz. Çok güçlü oynamadık" diye konuştu.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:32
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Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
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FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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