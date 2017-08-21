 Gakgoş estirmedi – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Gakgoş estirmedi

    Gakgoş estirmedi

    Lige evindeki Altınordu mağlubiyetiyle başlayan , deplasmanından 3 puan çıkardı. Gakgoşların gollerini; Erman ve Silva attı.

    Süper Lig biletini play-off finalinde kaçıran , evinde Elazığspor'dan şok bir yenilgi aldı: 1-2. Play-off finalinde Göztepe ile yapılan maçtaki olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan Eskişehirspor, bu sezon sahasındaki ilk maça taraftarından yoksun çıktı.

    1 PUANDA KALDILAR
    Karşılaşmanın 20. dakikasında Hasan Hüseyin Acar'ın golüyle öne geçen Es-Es, 7 dakika sonra Erman'ın golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1 sona erdi. , Tom Silva'nın 84'teki penaltı golüyle 3 puana uzandı. 1 puanda kalan Eskişehirspor, haftaya evinde Denizlispor'u ağırlayacak. İlk puanlarını alan Gakgoşlar ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

    'HADDİNİ BİLEREK OYNAMIYORUZ'
    İkinci hafta sonunda galibiyetle tanışamayan Eskişehirspor'un hocası Sergen Yalçın, "Haddini bilerek oynamak çok önemli, biz biraz haddimizi bilerek oynamıyoruz. Çok güçlü oynamadık" diye konuştu.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:32
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