 Antep derbisi ‘Ağabey’in – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Antep derbisi ‘Ağabey’in

    Antep derbisi ‘Ağabey’in
    TFF 1. Lig'de yer alan iki Gaziantep takımının mücadelesinde Gaziantepspor, kardeş takım Gazişehir'i 1-0 mağlup etti. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden kırmızı- siyahlı , fikstüre göre deplasmanda gözüktüğü karşılaşmada 47. dakikada Alpay Koçaklı'nın attığı golle galibiyete ulaştı. Gaziantepspor ilk galibiyetini alırken, Gazişehir ikinci karşılaşmasında da galibiyetle tanışamadı ve ikinci haftayı 1 puanla kapattı.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:32
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