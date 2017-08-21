 Altınordu: 1 Ankaragücü: 1 – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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HEPSİ
    21 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    : 1 : 1

    Altınordu: 1 Ankaragücü: 1
    Geçen hafta Elazığspor'u deplasmanda devirip lige iyi bir başlangıç yapan Altınordu, evinde Ankaragücü'ne puan kaptırdı: 1-1. Alican'ın 29'daki golüne Putsila 44'te karşılık verdi. Cezası nedeniyle konuk ekip taraftarları stada alınmadı. 'nun bu yıl başlattığı 'Çocuk Tribünü' uygulaması kapsamında kulübün altyapı takımlarında oynayan ve futbol okulunda eğitim gören çocuklar tribünde kendileri için ayrılan yerde maçı izlediler ve konuk takımı davet ettiler.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:31
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