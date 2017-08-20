 Sivasspor, seriyi 16 maça çıkardı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Sivasspor, seriyi 16 maça çıkardı

    Sivasspor, seriyi 16 maça çıkardı

    TFF 1. Lig'de geçen sezon sahasındaki son 15 maçta yenilmeyen Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'deki ilk iç saha mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.

    Sahasındaki son yenilgisini geçen sezon TFF 1. Lig'in 4. haftasında Denizlispor karşısında yaşayan Sivas ekibi, 18 Eylül 2016'daki 2-1'lik mağlubiyetten sonraki 15 iç saha mücadelesinde 11 galibiyet elde etti ve 4 beraberlik aldı.

    İç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini Süper Lig'de de sürdürmek isteyen kırmızı-beyazlılar, 2016-2017 sezonunun son haftasındaki şampiyonluk maçında, sahasında 4-0 yendiği Evkur Yeni Malatyaspor'u dün de 2-0'la geçmeyi başardı.

    Bu galibiyetle Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran Sivasspor, bu karşılaşmalarda 36 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

    Sahasında oynadığı 13 maçta kalesini gole kapatan Sivas temsilcisi, son 6 iç saha mücadelesinde ise rakiplerine gol şansı tanımadı.

    - Aybaba'nın Sağlam'a karşı ikinci zaferi

    Öte yandan kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Samet Aybaba, kariyerinde daha önce çalıştırdığı takımlarla 9 kez rakip olduğu Malatya temsilcisinin teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'a karşı ikinci zaferini elde etti.

    Sağlam'ın çalıştırdığı takımlar 6, Aybaba'nın yönetimindeki ekipler ise 1 maçta gülen taraf olmuş, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:57
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