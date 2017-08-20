 Giresun sahasında farklı kazandı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Giresun sahasında farklı kazandı

    Giresun sahasında farklı kazandı

    TFF 1. Lig’in ikinci haftasında Giresunspor, sahasında Adanaspor’u 3-0 yendi.

    TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan zorlu mücadelede Giresunspor, Adanaspor'u 3-0'lık farklı skorla mağlup etmeyi başardı.

    Giresunspor: 3 - Adanaspor: 0

    Stat: Giresun Atatürk

    Hakemler: Murat Özcan, Gökhan Memişoğlu, Hüsnü Emre Çelimli
    Giresunspor: Anıl Atağ, Hüsamettin Tut, Özgür Yılmaz, Onur Demir, Berkan Yıldırım, Korkishko (Dk. 90+4 Mertcan Aktaş), Dodo, Dimitriadis, Dialiba (Dk. 88 Sinan Özkan), Recep Aydın (Dk. 79 Fatih Atik), Dale

    Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Abdulaziz Solmaz (Dk. 65 Bilal Yener Arıca), Magaye Gueye, Onur Akbay, Tevfik Altındağ (Dk. 87 Ahmet Bahçıvan), Digao, Renan Foguinho (Dk. 79 Gökhan Süzen), Renan Diniz, Didi, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse
    Goller: Dk. 61 Korkishko, Dk. 90+2 ve 90+5 Sinan Özkan (Giresunspor)

    Kırmızı kart: Dk. 76 Magaye Gueye (Adanaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 63 Recep Aydın, Dk. 76 Korkiskho (Giresunspor), Dk. 32 Renan Foguinho, Dk. 63 Renan Diniz, Dk. 64 Tevfik Altındağ, Dk. 65 Digao (Adanaspor)

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:38
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