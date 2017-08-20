Giresun sahasında farklı kazandı
TFF 1. Lig’in ikinci haftasında Giresunspor, sahasında Adanaspor’u 3-0 yendi.
TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan zorlu mücadelede Giresunspor, Adanaspor'u 3-0'lık farklı skorla mağlup etmeyi başardı.
Giresunspor: 3 - Adanaspor: 0
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Murat Özcan, Gökhan Memişoğlu, Hüsnü Emre Çelimli
Giresunspor: Anıl Atağ, Hüsamettin Tut, Özgür Yılmaz, Onur Demir, Berkan Yıldırım, Korkishko (Dk. 90+4 Mertcan Aktaş), Dodo, Dimitriadis, Dialiba (Dk. 88 Sinan Özkan), Recep Aydın (Dk. 79 Fatih Atik), Dale
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Abdulaziz Solmaz (Dk. 65 Bilal Yener Arıca), Magaye Gueye, Onur Akbay, Tevfik Altındağ (Dk. 87 Ahmet Bahçıvan), Digao, Renan Foguinho (Dk. 79 Gökhan Süzen), Renan Diniz, Didi, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse
Goller: Dk. 61 Korkishko, Dk. 90+2 ve 90+5 Sinan Özkan (Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 76 Magaye Gueye (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Recep Aydın, Dk. 76 Korkiskho (Giresunspor), Dk. 32 Renan Foguinho, Dk. 63 Renan Diniz, Dk. 64 Tevfik Altındağ, Dk. 65 Digao (Adanaspor)
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:38
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Yaşlandıkça zorlanıyor
Toplam 2
Yorum
Q Beşiktaşın hala idman eksiği var bir önce bu giderilmeli. kadro konusunda da hala uygun 11i bulamadık
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Vida’da kritik viraj
Toplam 2
Yorum
KALECİ LAZIM kaleci fabri hiç ama hiç güven vermiyor.Biliyorum şuan kaleci almak lüsk bir harcama olacak ama saçma goller yemememiz için ŞART
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Atiba yoksa ‘sorun’ var
Toplam 2
Yorum
q atiba dafans ile hücüm arasında köprü görevi görüyor. Oğuzhan ve tolgay'ın ATİBA gibi toparlayıcı etkisi malesef yok
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