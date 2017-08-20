 Düello Dadaş'ın – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Düello Dadaş'ın

    Düello Dadaş'ın

    Sahasında Balıkesirspor’a karşı 3-1 geriye düşen BB Erzurumspor, müthiş bir geri dönüş yaptı. Gol düellosundan 4-3 galip ayrılan Dadaşlar, 3 puana uzandı.

    'de günün en gollü maçı Elazığ'da oynandı... BB Erzurumspor'un cezası nedeniyle Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip Balıkesir Baltok çok iyi başladı. İlk yarıyı Oğuz'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapayan Bal-Kes, 51'de Nizamettin'le farkı ikiye çıkardı: 0-2. 54'te Burhan Eşer ile umutlanan Erzurumspor, 2 dakika sonra Mehmet Boztepe'nin golüne engel olamayınca 3-1 geriye düştü. Bu dakikada sonra müthiş bir geri dönüş yapan Dadaşlar, 60'ta Haris Harba ile umutlansa da 88. dakikaya kadar ecel terleri döktü. Bu dakikadan sonra sahneye Hamza Younes çıktı. 88'de skoru eşitleyen Tunuslu golcü, 90+1'de takımını galibiyete taşıyan golü Balıkesirspor filelerine bıraktı: 4-3.

    GİRESUNSPOR: 3 ADANASPOR: 0
    Giresunspor ikinci hafta mücadelesinde ağırladığı Adanaspor'a şans tanımadı ve 3 puanı 3 golle aldı: 3-0. 88'de oyuna giren Sinan Özkan, uzatmalarda 2 gol birden kaydetti.

    ADANA DEMİR: 1 Ç. RİZESPOR: 3
    TFF 1. Lig'de Çaykur Rizespor fırtınası esmeye devam ediyor. Geçen hafta evinde Manisa'yı 4'leyen Karadeniz ekibi, dün de Adana Demirspor deplasmanından 3 puan çıkardı.

    TFF 1 LİG'DE BUGÜN

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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