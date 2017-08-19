Sessiz horoz
Haftanın açılış maçında İstanbulspor’u ağırlayan Denizlispor, Muhsin’in golüne karşılık veremeyince seyircisi önünde ikinci karşılaşmayı da hüsranla kapattı
TARZAN YİNE KAYIPLARDA
Sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 1-0 mağlup olan Manisaspor, ikinci haftayı da puansız kapadı. Karşılaşmada Mustafa ile bir de penaltı atışından yararlanamayan siyah-beyazlılar, hüsrana uğradı
?Manisaspor Karadeniz'de kayboldu... Geçen hafta Rize deplasmanında 4 gollü bir yenilgi alan Tarzan, dün de evinde ağırladığı bir başka Karadeniz ekibi Samsunspor'a mağlup oldu: 0-1. Konuk ekip ilk yarıyı Halil İbrahim'le 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda galibiyet için yüklenen Manisaspor, beraberlik golüne de çok yaklaştı. Ancak 83'te kazanılan penaltı atışında Samsunspor kalecisi Furkan, 4 yıl birlikte oynadığı ve çok iyi tanıdığı Mustafa'ya gol şansı tanımadı ve takımını galibiyete taşıdı.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:12
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