Sessiz horoz

Haftanın açılış maçında İstanbulspor’u ağırlayan Denizlispor, Muhsin’in golüne karşılık veremeyince seyircisi önünde ikinci karşılaşmayı da hüsranla kapattı

TFF 1. Lig'de ikinci haftanın açılış maçında İstanbulspor'a ağırlayan Denizlispor'un puan hasreti sürüyor. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 52. dakikadasında İstanbulspor Muhsin Yıldırım ile öne geçti. Ev sahibi ekip, seyircisinin desteğine rağmen bu gole karşılık veremeyince sahadan 1-0 mağlup ayrılırken 2. haftayı da puansız kapattı. İlk galibiyetini alan İstanbulspor ise 4 puanla ve maç fazlasıyla zirveye çıktı. Ligin dibine demir atan Horozlar, cumartesi günü Eskişehir deplasmanına çıkacak.





TARZAN YİNE KAYIPLARDA

Sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 1-0 mağlup olan Manisaspor, ikinci haftayı da puansız kapadı. Karşılaşmada Mustafa ile bir de penaltı atışından yararlanamayan siyah-beyazlılar, hüsrana uğradı



?Manisaspor Karadeniz'de kayboldu... Geçen hafta Rize deplasmanında 4 gollü bir yenilgi alan Tarzan, dün de evinde ağırladığı bir başka Karadeniz ekibi Samsunspor'a mağlup oldu: 0-1. Konuk ekip ilk yarıyı Halil İbrahim'le 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda galibiyet için yüklenen Manisaspor, beraberlik golüne de çok yaklaştı. Ancak 83'te kazanılan penaltı atışında Samsunspor kalecisi Furkan, 4 yıl birlikte oynadığı ve çok iyi tanıdığı Mustafa'ya gol şansı tanımadı ve takımını galibiyete taşıdı.