Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u devirdi
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yendi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum, İbrahim Çağlar Uyarcan
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Sezer Özmen, Adil Demirbağ (Dk. 46 Tolgahan Çiçek), Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Yiğit İncedemir, Mustafa Yılmaz (Dk. 46 Rustemovic), Lalawele (Dk. 79 Abdulkadir Parmak), Lingane, Mendy, Tambe
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Mehmet Uslu, Segovia, Petrucci, Saadane, Özgür Çek, Recep Niyaz (Dk. 82 Edomwonyi), Robin Yalçın, Oğulcan Çağlayan (Dk. 76 Ümit Kurt), Kweuke (Dk. 63 Süleyman Koç)
Goller: Dk. 16 Yiğit İncedemir (Adana Demirspor), Dk. 21 Segovia, Dk. 45+1 Kweuke, Dk. 87 Süleyman Koç (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Recep Niyaz, Dk. 90 Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Dk. 34 Erhan Kartal, Dk. 74 Tolgahan Çiçek, Dk. 80 Sezer Özmen (Adana Demirspor)
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:01
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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