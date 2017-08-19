 Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u devirdi – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    , 'u devirdi

    Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u devirdi

    TFF 1. Lig'in 2. haftasında , deplasmanda 'u 3-1 yendi.

    Stat: 5 Ocak Fatih Terim

    Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum, İbrahim Çağlar Uyarcan

    Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Sezer Özmen, Adil Demirbağ (Dk. 46 Tolgahan Çiçek), Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Yiğit İncedemir, Mustafa Yılmaz (Dk. 46 Rustemovic), Lalawele (Dk. 79 Abdulkadir Parmak), Lingane, Mendy, Tambe

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Mehmet Uslu, Segovia, Petrucci, Saadane, Özgür Çek, Recep Niyaz (Dk. 82 Edomwonyi), Robin Yalçın, Oğulcan Çağlayan (Dk. 76 Ümit Kurt), Kweuke (Dk. 63 Süleyman Koç)

    Goller: Dk. 16 Yiğit İncedemir (), Dk. 21 Segovia, Dk. 45+1 Kweuke, Dk. 87 Süleyman Koç ()

    Sarı kartlar: Dk. 10 Recep Niyaz, Dk. 90 Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Dk. 34 Erhan Kartal, Dk. 74 Tolgahan Çiçek, Dk. 80 Sezer Özmen (Adana Demirspor)

    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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