 Samaras sabırsızlanıyor – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Samaras sabırsızlanıyor

    Samaras sabırsızlanıyor
    'un İspanya'nın Zaragoza takımından ses getiren transferi, 32 yaşındaki Yunan yıldız golcü , yakın zamanda golleriyle Karadeniz ekibini şampiyonluğa taşıyacağı sözünü verdi. Tecrübeli santrfor, "Kaliteli bir takımız. Taraftarlarımız müthiş. Buraya goller atmak için geldim. Henüz tam hazır değilim. Gerçek Samaras'ı yakın zamanda herkese göstereceğim. Samsunspor şampiyon olacak" dedi.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:05
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