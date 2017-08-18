 Eskişehir’de borç 40 milyon TL – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Eskişehir’de borç 40 milyon TL

    Eskişehir’de borç 40 milyon TL

    Eskişehirspor'da kriz üstüne kriz yaşanıyor.

    Tesislerde basın toplantısı yapan Başkan , FIFA'dan 2 dönem transfer yasağının olduğunu bilerek göreve geldiklerini söylerken, vahim tabloyu gözler önüne serdi. Daha önce transfer yasağı sorununun 20-21 milyon TL ile çözülebileceğini belirten Özeçoğlu, ancak bu rakamın şu an 40 milyon TL'ye çıktığını açıkladı.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:05
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