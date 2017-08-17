Rizespor farkı!

Karadeniz temsilcisi sezona müthiş başladı. Özgür Çek maça damga vurdu. Adanaspor da dinamikti. Futbolcu fabrikası Altınordu da sezona muhteşem bir giriş yaptı.

Bazı emareleri görmek için çok uzağa, haftalar sonrasına ihtiyaç yoktur. Mesela Çaykur Rizespor'u, mesela Adanaspor'u, ya da Altınordu'nun dinamizmini, kazanma arzusunu, futbola olan açlığını...



Futbol şehirlerinin istekleri içinse...Ankaragücü'nün inanılmaz 12. adamını, başarının müthiş korosunu; BB Erzurumspor'un gelir gelmez Süper Lig'e hedef doğrulttuğunu mesela...Adana Demirspor'un Giray Bulak hoca ve bu kadro ile nereye gitmek istediğini...



RİZE FARKA KOŞTU

Süper Lig'de bile gıpta edilen oyunculara sahip Ç. Rize, hem hocasını, hem kadrosunu koruyarak başladığı ligde, Özgür Çek'in maça damga vuran golleri ile Manisa'ya adeta sahada top göstermedi.



GALİP ÇIKMADI!

Balıkesirspor geriye düştü yılmadı, öne geçti, koruyamadı. Tartışılan penaltı ile peş peşe goller ve ilk yarıda tescil edilen skor. Bu maç, transfer yasaklı bir takım için iyi, bol transfer yapmış Adana temsilcisi için soru işareti bol mesajlar verdi.



İYİ MESAJ VERDİ

İki dost takımın kapışmasında ne gördük, Boluspor'un çok arzulu başladığını, golcü bir hüviyeti olacağını...Giresunspor'un skor ne olursa olsun çok mücadele edeceğini, kaybetmemek için çok şey yapacağını... İki takım TFF 1. Lig'in başat takımları olacak. Bu maç mesaj verdi, iyi mesajlar.



25 GOLLÜ BAŞLANGIÇ!

İlk hafta hakemler, 46 sarı, 1 kırmızı kart gösterdiler. 25 gol atılırken, bu gollerin 15'i ilk yarıda, 10 tanesi 2. yarıda kaydedildi. 5 beraberliğin gözüktüğü haftada, 2 maçı ev sahipleri, 2 maçı deplasman takımları kazandı.