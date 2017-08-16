Robinho Rize'ye geliyor mu?

Mehmet Cengiz Tesislerinde yapılan basın toplantısında basın mensuplarına simit ve kaşar ikram eden Hikmet Karaman, lige galibiyetle başlamanın önemine vurgu yaptı.

Bu hafta sonu Adana Demirspor karşısında rakibe saygı duyarak yüksek tempoda oynamaya devam edeceklerini ifade eden Karaman, takımda Süleyman Koç ve Ramos'un sakatlığının bulunduğunu, iki oyuncunun ilk hafta olduğu gibi Adana Demirspor maçında da oynama şanslarının zor olduğunu açıkladı.

ROBINHO TRANSFERİNDE SON DURUM

Karaman, yabancı kuralı sebebiyle sıkıntı yaşadıklarının altını çizerek Jakob Jantscher'in kiralık veya satın alma opsiyonuyla taliplisi olduğunu, bu anlamda görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Transferde bir yabancı ve bir yerli oyuncu çalışmalarının sürdüğünü belirten Karaman "Çok üst düzey oyuncu konuşuyoruz. Robinho ismi gündeme geldi. Brezilya'da görüşmüştük. Bu oyuncu için şartlar yenine gelirse yönetim gereğini yapacaktır. Bir 10 numaraya ihtiyacımız var. Burada ekonomik bilanço çok önemli. Genç 10 numara bulmak çok zor. Alacağımız oyuncunun bizi tekrar Süper Lig'e taşıyacak bir isim olması gerekir" ifadelerini kullandı.

OYUNCU YALANLADI!

Ancak Robinho kendisine ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada, transfer iddialarını yalanladı ve kimse ile görüşüp anlaşmadığını söyledi.