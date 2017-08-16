''Bizim ligimizi izlesin''
Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya TFF 1. Lig'i izlemesini tavsiye etti.
Özalan, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Lucescu'nun TFF 1. Lig'de daha çok Türk oyuncu görme fırsatı yakalayacağını dile getirdi.
Lucescu'nun Süper Lig maçlarını izlediğini ifade eden Özalan, şunları söyledi:
"Süper Lig maçlarına gidiyor tabii ki gitmesinde fayda var. Lucescu hocadan özellikle ricada bulunuyorum. Milli takımın yurt dışında oynayan arkadaşlarımızdan oluşan bir iskelet kadrosu var ama daha çok oyuncu görmek istiyorsa bizim ligimizi izlemesini tavsiye ederim. Ligimizde hem kaliteli oyuncularımız var hem de daha çok oyuncu izleme şansı var. Gittiği maçlarda hiçbir Türk oyuncuyu izleyemedi. Bizim ligimizde uygun ve çoğunlukta Türk oyuncular var."
Sahalarında 0-0 berabere kaldıkları Gazişehir Gaziantep maçına da değinen Özalan, "Sahamızda 2 puan kaybettik. Ama bunu Manisaspor maçında telafi edeceğiz. Hazırlıklarımızı bu yönde yapıyoruz. Son transferlerimizin lisans işlemleri de halloldu. Bir tek Muhammed Larbi'nin lisansında küçük pürüzler kaldı, onlar da hallediliyor. Yeni transferlerimizi Manisaspor maçında oynatmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:09
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''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
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Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
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Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
''Bizim ligimizi izlesin'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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