 Gakgoş evinde yıkıldı – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Gakgoş evinde yıkıldı

    Gakgoş evinde yıkıldı

    Sezonun ilk maçında seyircisi önünde ’yu ağırlayan , Mirkan ve Fatih’in gollerine engel olamayınca haftayı puansız kapadı. Fatih Serkan Kurtuluş kırmızı kart gördü.

    TFF 1. Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Altınordu'yu ağırlayan Elazığspor, seyircisi önünde sahadan puansız ayrıldı: 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısını Mirkan'ın golüyle 1-0 önde bitiren , son dakikalarda Fatih'le bir gol daha buldu. Elazığspor, Fatih Serkan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:53
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