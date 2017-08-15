 Anton Putsila, Ankaragücü’nde – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Anton Putsila, Ankaragücü’nde

    MKE , geçtiğimiz sezon Gaziantepspor’da forma giyen başarılı orta saha oyuncusu ’yı kadrosuna kattı.

    Bu sezon mücadele ettiği TFF 1. Lig'de başarılı bir kadroyla yer almak isteyen Başkent temsilcisi, daha önce Gazintepspor'da top koşturan orta saha oyuncusu 'yı kadrosuna kattı.

    Kendisini sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza atan başarılı oyuncu, 'nde olduğu için mutlu olduğunu, takımın başarısı için elinden gelen çabayı göstereceğini ifade etti.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:04
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