Anton Putsila, Ankaragücü’nde
MKE Ankaragücü, geçtiğimiz sezon Gaziantepspor’da forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Anton Putsila’yı kadrosuna kattı.
Kendisini sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza atan başarılı oyuncu, Ankaragücü'nde olduğu için mutlu olduğunu, takımın başarısı için elinden gelen çabayı göstereceğini ifade etti.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 23:04
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Lucescu TFF'ye dert yandı
Toplam 16
Yorum
gsli ama birileri mutlu degil bu tur kararlar hep gsyi vuruyor, daha once sinir dediler bi dunya para verip turk oyuncular aldik kaldirdilar
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İşte TFF'nin 'Terim'e tazminat' kararı
Toplam 14
Yorum
tff konuştuk anlaştık mevzuu bu mu..
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Ve Arda Turan açıklaması geldi...
Toplam 18
Yorum
HAKAN BU LİSELİLERİ KULÜPTEN UZAKLAŞTIRMAK GEREK.BÜLENT TULUN UZAKLAŞTIRILSIN.ALBAYRAK VE DÜRÜSTÜN YAPTIKLARINI DUYDUNUZ HRHLD.İÇİMİZDEN VURULDUK.
Anton Putsila, Ankaragücü’nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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