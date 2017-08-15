Kartal, takımının antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk maçında sahalarında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kaldıklarını belirterek, "Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de, gerçekçi olmak lazım. Ancak takımın coşkusu, kazanma hırsı, inancı ve fiziksel mücadelesi bizi mutlu etti." dedi.

Ligde bu hafta Altınordu ile deplasmanda karşılaşacaklarını vurgulayan İsmail Kartal, "Altınordu, bu ligin en genç takımlarından biri. Sistem takımı ve 6-7 yıldır altyapıdan itibaren birlikte futbol oynuyorlar. Bizim ise genel olarak bakıldığında sıkıntılarımız var. Bunlar ekonomik sıkıntılar. Transfer yasağımızın son anda kalkması sevindirici. Bu konuyla alakalı başkan ve yöneticilerin gayretleri gerçekten takdire şayandır. Onlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sıkıntıların hala devam ettiğinin altını çizen Kartal, "Almak istediğimiz bazı oyuncular var, onlarla ilgili de çalışıyoruz. Bazı sakat futbolcularımız bulunuyor. Elimizdeki mevcut kadroyla iyi çalışıyoruz. Oyuncularımızla camiamızı mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hafta sonu puan ya da puanlarla evimize dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartal, "Mevcut sıkıntılar sizin ve oyuncuların psikolojini etkiliyor mu?" şeklindeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Oyuncuları motive etmeye çalışıyoruz. Oyuncuların çoğu para almadan maça çıktı, bunu herkes biliyor. Bu da oyuncuların ne kadar karakterli olduğununun, Ankaragücü'nü ne kadar sevdiğinin ve bizim de oyuncularla buraya başarılı olmak için geldiğimizin göstergesidir. Başkanımız ve yöneticilerimiz sıkıntıları gidermek için çok çalışıyor. Oyuncularla omuz omuza verdik. Sorunları çok kafaya takmadan işimizi yapalım istiyoruz. Başarılı olmak için elimizdeki mevcut kadroyla birbirimize el vererek, saygı çerçevesinde iyi çalışıyoruz."