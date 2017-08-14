Samsun’da kardeş payı

Gazişehir G.Antep'i konuk eden kırmızı-beyazlılar, yeni statlarındakiilk resmi maçında rakibinediş geçiremedi. Orta alan mücadelesişeklinde geçen maçtailk yarıda Halilİbrahim'le net bir fırsatı kullanamadı.İkinci yarıda ise 90'da Gökay'ınkullandığı frikikte top direktendöndü ve karşılaşmabaşladığı gibi golsüz sona erdi.Teknik Direktörühakemin iki penaltılarını vermediğini iddia etti.Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise deplasmanda alınan 1 puanın iyi puan olduğunu belirtti.