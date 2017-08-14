 Samsun’da kardeş payı – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Samsun’da kardeş payı

    Samsun’da kardeş payı

    Süper Lig'i hedefleyen , TFF 1. Lig'de sezon 1 puanla başladı.

    Gazişehir G.Antep'i konuk eden kırmızı- beyazlılar, yeni statlarındaki ilk resmi maçında rakibine diş geçiremedi. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta kırmızı- beyazlılar ilk yarıda Halil İbrahim'le net bir fırsatı kullanamadı. İkinci yarıda ise 90'da Gökay'ın kullandığı frikikte top direkten döndü ve karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

    PENALTI İTİRAZI
    Teknik Direktörü Alpay Özalan, hakemin iki penaltılarını vermediğini iddia etti. Gazişehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise deplasmanda alınan 1 puanın iyi puan olduğunu belirtti.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:35
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