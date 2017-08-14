Gaziantepspor’da düşenin dostu yok

Antep, transfer yasağıyla birlikte Şenol Can dışında tamamı genç oyunculardan kurulu takımıyla Ümraniye’ye evinde 3-0 yenildi.

Süper Lig'e veda ettikten sonra kongre krizi yaşayan ve transfer yasağına da engel olamayan G.Antep, TFF 1. Lig'e de kötü başladı. Geçen sezonun flaş ekibi Ümraniye'yi konuk eden kırmızı- siyahlılar, Şenol Can dışında tamamı genç oyunculardan kurulu takımıyla İstanbul ekibine 3-0 yenildi. Ümraniye'nin golleri 28'de Emircan, 66 ve 72'de penaltıdan İbrahim'den geldi. Ayrıca Antep'te maç öncesinde kontratları süren Kangwa ve Fatau paralarını alamadıkları gerekçesiyle karşılaşmaya çıkmadı.