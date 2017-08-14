 Gaziantepspor’da düşenin dostu yok – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ’da düşenin dostu yok

    Gaziantepspor’da düşenin dostu yok

    Antep, transfer yasağıyla birlikte Şenol Can dışında tamamı genç oyunculardan kurulu takımıyla Ümraniye’ye evinde 3-0 yenildi.

    Süper Lig'e veda ettikten sonra kongre krizi yaşayan ve transfer yasağına da engel olamayan G.Antep, TFF 1. Lig'e de kötü başladı. Geçen sezonun flaş ekibi Ümraniye'yi konuk eden kırmızı- siyahlılar, Şenol Can dışında tamamı genç oyunculardan kurulu takımıyla İstanbul ekibine 3-0 yenildi. Ümraniye'nin golleri 28'de Emircan, 66 ve 72'de penaltıdan İbrahim'den geldi. Ayrıca Antep'te maç öncesinde kontratları süren Kangwa ve Fatau paralarını alamadıkları gerekçesiyle karşılaşmaya çıkmadı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:36
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