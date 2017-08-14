 Elazığ’da parola zafer – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Elazığ’da parola zafer

    Elazığ’da parola zafer

    TFF 1. Lig'in ilk haftasında bugün evinde saat 20.00'deki maçta 'yu yenerek, sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

    Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, " maçı için hazırız, sadece müsabaka saatini bekliyoruz. Altınordu karşısında 3 puanı alıp lige iyi bir başlangıç yapmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

    ?ALTINORDU'DA 4 EKSİK
    Elazığ deplasmanında lige başlayacak Altınordu'da sakat futbolcuların fazlalığı teknik heyetin keyfini kaçırdı. Kırmızı-lacivertlilerde tedavileri süren sol kanat Erdoğan, sol bek Ali Mert, orta saha oyuncusu Rıdvan ve sağ kanat Enis forma giyemeyecek.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:38
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