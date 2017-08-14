Bolu 90+1'de yıkıldı
TFF 1. Lig’in iddialı iki takımını karşı karşıya getiren maçta, 90. dakikaya 2-1 önde giren kırmızıbeyazlılar, Çotanak’ın yeni transferi Trabzonsporlu eski orta saha Fatih Atik’e engel olamadı.
TE VREDE KALE NEREDE!
Bolu'da sahanın yıldızlarından Poepon, 29'da kaleciyi çalımladı, müsait durumdaki Guido'ya 'al da at' dedi. Guido da ilk yarının sonucunu ilan etti: 2-1. Boluspor, 85'te Giresun'un umudunu bitirme şansını Te Vrede'yle kullanamadı. Hollandalı santrfor, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunda top kalecinin üzerine gitti. 'Atamayana atarlar' kuralını 90+1'de ceza sahasında savunmanın hatasından faydalanan Fatih Atik düzgün bir vuruşla işletip skoru ilan etti: 2-2.
?POEPON ÇOK ÇALIŞTI
Boluspor'da geçen sezon oynadığı futbolla taraftarları mest eden Poepon, yeni sezona da iyi başladı. Hollandalı yıldız takımına galibiyeti getiremedi ama 1 gol, 1 asistle oynadı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:34
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
Bolu 90+1'de yıkıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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