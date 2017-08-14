 Bolu 90+1'de yıkıldı – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Bolu 90+1'de yıkıldı

    Bolu 90+1'de yıkıldı

    TFF 1. Lig’in iddialı iki takımını karşı karşıya getiren maçta, 90. dakikaya 2-1 önde giren kırmızıbeyazlılar, Çotanak’ın yeni transferi Trabzonsporlu eski orta saha Fatih Atik’e engel olamadı.

    TFF 1. Lig'de Süper Lig'i hedefleyen Boluspor'la Giresunspor'un mücadelesi gol düellosuna sahne oldu. İki Karadeniz ekibinin kapışması 2-2 beraberlik sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılar 8'de 29 yaşındaki Hollandalı golcüsü Poepon'un golüyle öne geçti. Çotanak beraberlik için fazla beklemedi; Ukraynalı yeni golcüsü Korkishko'yla 22'de eşitliği sağladı.

    TE VREDE KALE NEREDE!
    Bolu'da sahanın yıldızlarından Poepon, 29'da kaleciyi çalımladı, müsait durumdaki Guido'ya 'al da at' dedi. Guido da ilk yarının sonucunu ilan etti: 2-1. Boluspor, 85'te Giresun'un umudunu bitirme şansını Te Vrede'yle kullanamadı. Hollandalı santrfor, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunda top kalecinin üzerine gitti. 'Atamayana atarlar' kuralını 90+1'de ceza sahasında savunmanın hatasından faydalanan Fatih Atik düzgün bir vuruşla işletip skoru ilan etti: 2-2.

    ?POEPON ÇOK ÇALIŞTI
    'da geçen sezon oynadığı futbolla taraftarları mest eden Poepon, yeni sezona da iyi başladı. Hollandalı yıldız takımına galibiyeti getiremedi ama 1 gol, 1 asistle oynadı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:34
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