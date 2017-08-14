 Balıkesir’de gol düellosu – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Balıkesir’de gol düellosu

    Balıkesir’de gol düellosu

    'de yeni yapılanmaya giden 'la, 'un karşılaşması gol düellosuna sahne oldu.

    Demirspor, henüz 3'te Savaş'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi kırmızı-beyazlılar, bu gole 16'da 31 yaşındaki Orta Afrikalı 10 numarası Foxi ile yanıt verdi: 1-1. Balkes, 44'te Mehmet'le skoru 2-1 yaparken, galibiyete fazla sevinemedi. Demirspor, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Penaltı atışını Kamerunlu yeni transfer Tambe gole çevirdi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca taraflar 1 puana razı oldu.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:36
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