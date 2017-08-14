Balıkesir’de gol düellosu
TFF 1. Lig'de yeni yapılanmaya giden Balıkesirspor'la, Adana Demirspor'un karşılaşması gol düellosuna sahne oldu.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:36
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Giuliano gerçekleri
Toplam 1
Yorum
Zart onundeki maclara baksin yasin bey.konusmasinda fifanin kurallarini bilemeyiz diyen birinden bu aciklama gayet normal! Ogrensin tekrar gelsin
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Çebi'den Öztürk'e çok sert sözler!
Toplam 7
Yorum
deme öle sonra size kümede tutmak için 40 takla atıyolar :D :D ama size yaramıyo :D :D ağlamayın boşuna :D
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 28
Yorum
BEŞİKTAŞ inseydiniz ya tekrar sahaya şehir magandaları Traore de büyük geçmiş olsun inşallah en kısa zamanda döner...
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