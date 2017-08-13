Toros Kaplanı Horoz kesti
Geçen sezon Süper Lig'de mücadele ettikten sonra TFF 1. Lig'e düşen ve hedefini yeniden 'Süper' olarak belirleyen Adanaspor, ilk hafta karşılaşmasında Denizlispor'u farklı geçti: 3-0.
KILIÇ: 3 PUAN ÇOK ÖNEMLİ
Adanaspor'un hocası Kemal Kılıç, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu: Mücadele ve disiplinden memnunum, skordan memnun değilim. Takımların hazır olmadığını düşünürsek 3 puanı almak çok önemli.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:04
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
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Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
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