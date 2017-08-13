 Toros Kaplanı Horoz kesti – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Toros Kaplanı Horoz kesti

    Toros Kaplanı Horoz kesti

    Geçen sezon Süper Lig'de mücadele ettikten sonra 'e düşen ve hedefini yeniden 'Süper' olarak belirleyen , ilk hafta karşılaşmasında 'u farklı geçti: 3-0.

    Turuncu-beyazlı takım, henüz 2. dakikada Bahattin Köse'nin golüyle öne geçerken, 10'da Magaye Guaye'nin penaltısıyla ilk yarıyı 2-0'lık avantajla bitirdi. İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan Toros Kaplanı, 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Magaye Gueye ile skorbordu belirledi. Öte yandan daha sezonun ilk maçında ev sahibi ekipten 7 oyuncu mücadeleyi sarı kartla tamamladı.

    KILIÇ: 3 PUAN ÇOK ÖNEMLİ
    'un hocası Kemal Kılıç, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu: Mücadele ve disiplinden memnunum, skordan memnun değilim. Takımların hazır olmadığını düşünürsek 3 puanı almak çok önemli.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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