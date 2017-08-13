 Rize'den farklı start – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Rize'den farklı start

    Rize'den farklı start

    Süper Lig’de dönmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a söz veren yeşil-mavililer, evinde ağırladığı Manisa’yı Özgür (2), Oğulcan ve Atiemwen (kk) ile mağlup etti.

    'dan 'e 'süper' başlangıç... Geçen sezon son haftada veda ettiği Süper Lig'e geri dönmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz veren Karadeniz temsilcisi, ilk hafta maçıda evinde ağırladığı Manisaspor'u farklı geçti: 4-1. Yeni Rize Şehir Stadı'ndaki maçta yeşilmavililere farkı getiren golleri; Özgür Çek (2) Oğulcan Çağlayan ve İyayi Atiemwen (kendi kalesine) kaydetti. Konuk ekibin şeref sayısı ise Axel Meye'den.

    SAYGI DURUŞUYLA BAŞLADI
    Trabzon Maçka'da şehit düşen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için saygı duruşuyla başlayan maçın ilk golü 4. dakikada Özgür Çek'ten geldi. İki dakika sonra Çağlayan durumu 2-0 yaptı. konuk ekip 31'de Axel Meye ile farkı bire indirse de, Atiemwen'in 37'de kendi kalesine attığı golle Rizespor ilk yarıyı 3-1 önde kapadı. Gol perdesi aralayan Özgür, 61'de kapanışı da yaptı: 4-1. Rizespor aldığı bu farklı galibiyetle ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu.

    %100 HAZIR DEĞİLİZ!
    Rizespor'un hocası Hikmet Karaman, 4-1'lik galibiyet sonrası, "Yüksek neme rağmen iyi mücadele ettik. Yüzde yüz hazır değiliz. Özgür'ün 2 gol ve 1 asisti var. Galibiyet giden ve gelen başkanlarımıza armağan olsun" diye konuştu.

    DURAN TOPLAR YIKTI
    Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, farklı yenilgi sonrası "Rakibin gücünü biliyorduk ama maçın hemen başında 2-0 geriye düşeceğimizi hesaplayamadık. Yediğimiz 4 golün 3'ü duran toptan. Sonuca rağmen oyuncularımız gelecek haftalar için umut verdi" dedi.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:50
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