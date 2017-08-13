Rize'den farklı start
Süper Lig’de dönmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a söz veren yeşil-mavililer, evinde ağırladığı Manisa’yı Özgür (2), Oğulcan ve Atiemwen (kk) ile mağlup etti.
SAYGI DURUŞUYLA BAŞLADI
Trabzon Maçka'da şehit düşen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için saygı duruşuyla başlayan maçın ilk golü 4. dakikada Özgür Çek'ten geldi. İki dakika sonra Çağlayan durumu 2-0 yaptı. konuk ekip 31'de Axel Meye ile farkı bire indirse de, Atiemwen'in 37'de kendi kalesine attığı golle Rizespor ilk yarıyı 3-1 önde kapadı. Gol perdesi aralayan Özgür, 61'de kapanışı da yaptı: 4-1. Rizespor aldığı bu farklı galibiyetle ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu.
%100 HAZIR DEĞİLİZ!
Rizespor'un hocası Hikmet Karaman, 4-1'lik galibiyet sonrası, "Yüksek neme rağmen iyi mücadele ettik. Yüzde yüz hazır değiliz. Özgür'ün 2 gol ve 1 asisti var. Galibiyet giden ve gelen başkanlarımıza armağan olsun" diye konuştu.
DURAN TOPLAR YIKTI
Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, farklı yenilgi sonrası "Rakibin gücünü biliyorduk ama maçın hemen başında 2-0 geriye düşeceğimizi hesaplayamadık. Yediğimiz 4 golün 3'ü duran toptan. Sonuca rağmen oyuncularımız gelecek haftalar için umut verdi" dedi.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:50
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
Rize'den farklı start haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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