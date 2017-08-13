 İstanbul’da Esemedi – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    İstanbul’da Esemedi

    İstanbul’da Esemedi

    Süper Lig biletini play-off finalinde Göztepe'ye kaptıran , sezonun ilk haftasında konuk olduğu ile yenişemedi: 2-2.

    Kırmızı Şimşekler, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk olduğu ile girdiği gol düellosundan 1 puan çıkarabildi. Sergen Yalçın yönetimindeki , 10. dakikada Cihco Ofoedu ile öne geçti. İlk yarıyı 1-0 galip kapayan Es-Es, Onur (53) ve Mehmet Zeki'nin (57) golleriyle geriye düştü: 2-1. Eskişehirsporlu Hüseyin Acar, 59'da beraberlik golünü attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi ve takımlar haftayı 1 puanla kapattı.

    YALÇIN: ZAMANIMIZ VAR
    Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İstanbulspor beraberliği sonrası şöyle konuştu: Çok hazır olduğumuz söylenemez. Lig için biraz daha zamanımız var. Hazırlık kampımız olmadı. Oyuncularımın özverisinden memnunum.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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