 Gaziantep’ten anlamlı forma – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Gaziantep’ten anlamlı forma

    Gaziantep’ten anlamlı forma
    TFF 1. Lig takımı , yeni sezonda, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunda şehit düşenlerin isimlerinin yazılı olduğu formayla mücadele edecek. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı ekibin, yeni hazırlanan ve üzerinde Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunda şehit düşen 6 bin 317 kişinin adının yazılı olduğu kırmızı-siyahlı formayı kullanacağı belirtildi.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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