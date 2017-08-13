 Gaziantepspor, Ümraniyespor'a farklı yenildi – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    , 'a farklı yenildi

    Gaziantepspor, Ümraniyespor'a farklı yenildi

    'in ilk haftasında , deplasmanda 'u 3-0 yendi.

    Stat: Gaziantep

    Hakemler: Burak Şeker, Selahattin Altay, Gökhan Barcin

    Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Müslüm Talşik, Şenol Can, İlker Günaslan, Zeki Sinanoğlu, Alpay Koçaklı, Oktay Aydın, Serhan Yılmaz, Mehmet Sait Üzümcü (Dk. 83 Mustafa Emirhan Özyaşar), Gökhan Çamur (Dk. 83 Halil İbrahim Keser), Harun Enes Nural

    Ümraniyespor: Burak Öğür, Mehmet Sedef, Mustafa Çakır, Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan, Bulut Kaya (Dk. 73 Timur Temeltaş), Vasilogiannis (Dk. 78 Samet Asatekin), İbrahim Akdağ, Cleyton (Dk. 87 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Rangelov

    Goller: Dk. 28 Emircan Altıntaş, Dk. 65 ve Dk. 71 (Penaltıdan) İbrahim Akdağ ()

    Sarı kartlar: Dk. 27 İlker Günaslan (), Dk. 56 Vasilogiannis, Dk. 90 Mustafa Çakır (Ümraniyespor)

    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:35
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