Gaziantepspor, Ümraniyespor'a farklı yenildi
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 yendi.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Burak Şeker, Selahattin Altay, Gökhan Barcin
Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Müslüm Talşik, Şenol Can, İlker Günaslan, Zeki Sinanoğlu, Alpay Koçaklı, Oktay Aydın, Serhan Yılmaz, Mehmet Sait Üzümcü (Dk. 83 Mustafa Emirhan Özyaşar), Gökhan Çamur (Dk. 83 Halil İbrahim Keser), Harun Enes Nural
Ümraniyespor: Burak Öğür, Mehmet Sedef, Mustafa Çakır, Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan, Bulut Kaya (Dk. 73 Timur Temeltaş), Vasilogiannis (Dk. 78 Samet Asatekin), İbrahim Akdağ, Cleyton (Dk. 87 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Rangelov
Goller: Dk. 28 Emircan Altıntaş, Dk. 65 ve Dk. 71 (Penaltıdan) İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 27 İlker Günaslan (Gaziantepspor), Dk. 56 Vasilogiannis, Dk. 90 Mustafa Çakır (Ümraniyespor)
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:35
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Bombardıman!
Toplam 10
Yorum
ASLANLI siz bjk olarak dört sezondur hep oyunun içendesiniz tff ile ortaksınız dünyada tff başkanına borçlu klüp varmı sizden başka para için kollan
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Marcelo'dan destek mesajı
Toplam 3
Yorum
bjk smokie :D helal sana kara oğlan :D :D :D adamsın :D
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Sabri'den G.Saray'a sert sözler
Toplam 26
Yorum
Özgür Son 6-7 sene gs da olmaman gerekirdi orta açmasını bilmiyorsun şut çekmedini bilmiyorsun defansıda bilmiyorsun ne işin vardı gs da
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