 Cangök’ten taraftara çağrı – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Cangök’ten taraftara çağrı

    Cangök’ten taraftara çağrı
    Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamamasına karşın kadrosu büyük ölçüde koruyan Baltok, oturmuş bir takımla sahaya çıkmanın avantajını kullanmayı hedeflerken, teknik direktör , taraftarlardan destek istedi. Cangök, "İlk sınavımızda dolu tribünler önünde, seyircimizin sağlayacağı ekstra motivasyonla kazanıp, sezona 3 puanla başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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