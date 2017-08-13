 Boluspor ve Giresunspor puanları paylaştı – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    ve puanları paylaştı

    Boluspor ve Giresunspor puanları paylaştı

    TFF 1. Lig'in ilk haftasında ile , 2-2 berabere kaldı.

    Stat: Bolu Atatürk

    Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Ahmet Şimşek, Murat Şener

    Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas (Dk. 46 Caner Cavlun), Arapi, Diarra, Özgür İleri (Dk. 66 İshak Çakmak), Peopon, İrfan Başaran, Guido Koçer (Dk. 78 Te Vrede), Akabueze, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş

    Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Dimitriadis, Korkishko, Dale (Dk. 58 Mehmet Akyüz), Diabang, Recep Aydın (Dk. 67 Fatih Atik), Dodo, Onur Demir (Dk. 78 Sinan Özkan), Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut

    Goller: Dk. 8 Peopon, Dk. 28 Guido Koçer (), Dk. 22 Korkishko, Dk. 90 Fatih Atik ()

    Sarı kartlar: Dk. 75 Caner Arıcı, Dk. 83 Korkishko, Dk. 87 Dimitriadis (Giresunspor)

    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:26
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