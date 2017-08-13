Boluspor ve Giresunspor puanları paylaştı
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor ile Giresunspor, 2-2 berabere kaldı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Ahmet Şimşek, Murat Şener
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas (Dk. 46 Caner Cavlun), Arapi, Diarra, Özgür İleri (Dk. 66 İshak Çakmak), Peopon, İrfan Başaran, Guido Koçer (Dk. 78 Te Vrede), Akabueze, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş
Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Dimitriadis, Korkishko, Dale (Dk. 58 Mehmet Akyüz), Diabang, Recep Aydın (Dk. 67 Fatih Atik), Dodo, Onur Demir (Dk. 78 Sinan Özkan), Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
Goller: Dk. 8 Peopon, Dk. 28 Guido Koçer (Boluspor), Dk. 22 Korkishko, Dk. 90 Fatih Atik (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 75 Caner Arıcı, Dk. 83 Korkishko, Dk. 87 Dimitriadis (Giresunspor)
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:26
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 146
Yorum
aytac mektubu iyice okuyun mektupta anlasma yok sadece maddeler var ve sonunda eliniz cabuk tutun baska bir turk takimi ile de gorusuyoruz diyo...
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SOSYALbahçe
Toplam 100
Yorum
serhat Beşiktaş ile aramızda çıta çok açıldı 2 takımın kadrosuna bakınca Beşiktaş şampiyon olur hatta yedekleride 2 inci olur lig başladı bir stope
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Yılın transferi
Toplam 24
Yorum
metinn Feghouliyola cikmis geliyor o kanatta yer yok snbaskan fb nin durumuna dusm gökhan varken seneri alldi caner varken de h.ali sonrasi husran
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