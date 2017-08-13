 Adana Demirspor ve Balıkesir Baltok yenişemedi – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    ve yenişemedi

    Adana Demirspor ve Balıkesir Baltok yenişemedi

    TFF 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında ile , 2-2 berabere kaldı.

    Stat: Balıkesir Atatürk

    Hakemler: Kadir Sağlam, Özgür Ertem, Oktay Önge

    Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 88 Muhammed Ali Doğan), Abdulkadir Özgen (Dk. 76 Furkan Çil), Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Burak Çalık, Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama

    Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Atakora, Lingane, Tambe, Adil Demirbağ, Rustemovic (Dk. 46 Yiğit İncedemir), Erhan Kartal, Savaş Yılmaz (Dk. 46 Umut Sönmez), Mendy (Dk. 88 Atabey Çiçek), Sezer Özmen

    Goller: Dk. 3 Savaş Yılmaz, Dk. 45 Tambe (penaltıdan) (), Dk. 16 Kethevoama, Dk. 45 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok)

    Sarı kartlar: Dk. 5 Adil Demirbağ, Dk. 29 Rüstemovic, Dk. 81 Mendy (Adana Demirspor), Dk. 49 Oğuz Yılmaz, Dk. 80 Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok)

    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:38
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