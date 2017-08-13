Adana Demirspor ve Balıkesir Baltok yenişemedi
TFF 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Balıkesir Baltok ile Adana Demirspor, 2-2 berabere kaldı.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Özgür Ertem, Oktay Önge
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 88 Muhammed Ali Doğan), Abdulkadir Özgen (Dk. 76 Furkan Çil), Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Burak Çalık, Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Atakora, Lingane, Tambe, Adil Demirbağ, Rustemovic (Dk. 46 Yiğit İncedemir), Erhan Kartal, Savaş Yılmaz (Dk. 46 Umut Sönmez), Mendy (Dk. 88 Atabey Çiçek), Sezer Özmen
Goller: Dk. 3 Savaş Yılmaz, Dk. 45 Tambe (penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 16 Kethevoama, Dk. 45 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 5 Adil Demirbağ, Dk. 29 Rüstemovic, Dk. 81 Mendy (Adana Demirspor), Dk. 49 Oğuz Yılmaz, Dk. 80 Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok)
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:38
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Bombardıman!
Toplam 10
Yorum
ASLANLI siz bjk olarak dört sezondur hep oyunun içendesiniz tff ile ortaksınız dünyada tff başkanına borçlu klüp varmı sizden başka para için kollan
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Marcelo'dan destek mesajı
Toplam 3
Yorum
bjk smokie :D helal sana kara oğlan :D :D :D adamsın :D
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Sabri'den G.Saray'a sert sözler
Toplam 26
Yorum
Özgür Son 6-7 sene gs da olmaman gerekirdi orta açmasını bilmiyorsun şut çekmedini bilmiyorsun defansıda bilmiyorsun ne işin vardı gs da
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