 TFF 1. Lig'de 2. haftanın programı – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    TFF 1. Lig'de 2. haftanın programı

    TFF 1. Lig'de 2. haftanın programı

    TFF 1. Lig'de 2. hafta maçlarının programı açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18, 19, 20, 21 Ağustos tarihlerinde oynanacak 2. hafta maçlarının programı şöyle:

    18 Ağustos Cuma:

    19.45 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)

    21.45 Manisaspor-Samsunspor (Manisa 19 Mayıs)

    19 Ağustos Cumartesi:

    19.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor Baltok (Stadı daha sonra açıklanacak)

    20.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

    21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)

    20 Ağustos Pazar:

    19.45 Eskişehirspor-Elazığspor (Yeni Eskişehir)

    20.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova)

    21.45 Gazişehir Gaziantep-Gaziantepspor (Gaziantep)

    21 Ağustos Pazartesi:

    19.45 Ümraniyespor-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:05
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