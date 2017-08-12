TFF 1. Lig'de 2. haftanın programı
TFF 1. Lig'de 2. hafta maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18, 19, 20, 21 Ağustos tarihlerinde oynanacak 2. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Ağustos Cuma:
19.45 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)
21.45 Manisaspor-Samsunspor (Manisa 19 Mayıs)
19 Ağustos Cumartesi:
19.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor Baltok (Stadı daha sonra açıklanacak)
20.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)
21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)
20 Ağustos Pazar:
19.45 Eskişehirspor-Elazığspor (Yeni Eskişehir)
20.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova)
21.45 Gazişehir Gaziantep-Gaziantepspor (Gaziantep)
21 Ağustos Pazartesi:
19.45 Ümraniyespor-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:05
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Fikret Orman'dan flaş transfer yorumu
Toplam 3
Yorum
FANATİK ALLAH başımızdan eksik etmesin gelmiş geçmiş en iyi başkan.
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Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Toplam 4
Yorum
akrabası falan mısın katkısı yok. büyük maçlarda ise hiç yok. ilerleyen yaşına rağmen sürekli artan maaşı var. gs için büyük bir yük bilmem anlatabldim mi ?
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Kapı gibi sözleşme
Toplam 6
Yorum
psikoloji bilmiyosunuz bilerek o para verilmiyor oyuncunun psikolojisi ve dikkati dağılmasın diye. bilgisi olmayan konuşuyor
TFF 1. Lig'de 2. haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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