Rizespor farklı başladı!
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Manisaspor'u 4-1 yendi.
Öte yandan maç öncesinde Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için saygı duruşunda bulunuldu.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı (Dk. 69 Ümit Kurt), Saadane, Robin Yalçın, Özgür Çek, Petrucci, Recep Niyaz, Oğulcan Çağlayan, Mehmet Uslu, Samudio (Dk. 85 Ozan Papaker), Kweuke (Dk. 84 Edomwonyi)
Manisaspor: Emrullah Şalk, Abdülkadir Korkut, Dimov, Hikmet Balioğlu, Mehmet Enes Sığırcı, Atiemwen, Sebaihi (Dk. 69 Zahit Fındık), Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 46 Mustafa Sevgi), Perovic, Axel Meye (Dk. 82 Uğur Pamuk)
Goller: Dk. 4 ve 61 Özgür Çek, Dk. 6 Oğulcan Çağlayan, Dk. 37 Atiemwen (kendi kalesine) (Çaykur Rizespor) Dk. 31 Axel Meye (Manisaspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Atiemwen, Dk. 59 Metin Yüksel (Manisaspor), Dk. 58 Samudio, Dk. 62 Robin Yalçın, Dk. 90 Edomwonyi (Çaykur Rizespor)
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:28
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Fikret Orman'dan flaş transfer yorumu
Toplam 7
Yorum
Fiko Son 2 senedir FB ve gs kötü durumda olduğundan ve tff yi de arkasına alarak hakem desteğiyle şampiyon yaptılar ama bu sene yedirmezler hacı
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Giuliano Ülker Stadyumu'nu gezdi
Toplam 3
Yorum
hep eziklik trabzon fenerle çarpıştıkça EZİLİYOR bu inat neden..
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Fenerbahçe Giuliano transferini resmen açıkladı
Toplam 13
Yorum
61 GÖRDÜNÜZMÜ DÜNYA KAÇ BUCAK FENERBAHÇE İLE UĞRAŞILMAZ YERİN DİBİNE BATTINIZ MEHMET EKİCİ TIRASFERİNDEDE BATTINIZ AKILLANDINIZMI
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