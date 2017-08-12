 Rizespor farklı başladı! – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Rizespor farklı başladı!

    Rizespor farklı başladı!

    'in ilk haftasında , sahasında 'u 4-1 yendi.

    Öte yandan maç öncesinde Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için saygı duruşunda bulunuldu.

    Stat: Çaykur Didi

    Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı (Dk. 69 Ümit Kurt), Saadane, Robin Yalçın, Özgür Çek, Petrucci, Recep Niyaz, Oğulcan Çağlayan, Mehmet Uslu, Samudio (Dk. 85 Ozan Papaker), Kweuke (Dk. 84 Edomwonyi)

    Manisaspor: Emrullah Şalk, Abdülkadir Korkut, Dimov, Hikmet Balioğlu, Mehmet Enes Sığırcı, Atiemwen, Sebaihi (Dk. 69 Zahit Fındık), Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 46 Mustafa Sevgi), Perovic, Axel Meye (Dk. 82 Uğur Pamuk)

    Goller: Dk. 4 ve 61 Özgür Çek, Dk. 6 Oğulcan Çağlayan, Dk. 37 Atiemwen (kendi kalesine) () Dk. 31 Axel Meye ()

    Sarı kartlar: Dk. 49 Atiemwen, Dk. 59 Metin Yüksel (Manisaspor), Dk. 58 Samudio, Dk. 62 Robin Yalçın, Dk. 90 Edomwonyi (Çaykur Rizespor)

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:28
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