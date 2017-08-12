 Gol düellosunda kazanan yok! – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Gol düellosunda kazanan yok!

    Gol düellosunda kazanan yok!

    'in ilk haftasında ile 2-2 berabere kaldı.

    Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

    Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Narinç, Mustafa Savranlar

    İstanbulspor: Okan Kocuk, Muhsin Yıldırım, Kubilay Aktaş, Yalçın Kılınç, Mehmet Zeki Çelik, Ali Dere, Onur Kolay, Onur Ergün, Zafer Şensoy (Dk. 84 İbrahim Halil Çolak), Cajic (Dk. 73 Muhammed Demirci), Kojic (Dk. 68 Şaban Yılmaz Genişyürek)

    Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Dorukhan Toköz, Akaminko, Michel, Kaan Kanak, Ofoedu (Dk. 84 Semih Şentürk), Hürriyet Gücer, Uğur İnceman (Dk. 46 Aykut Akgün), Erkan Zengin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 71 Hasan Ayaroğlu), Bruno

    Goller: Dk. 10 Ofoedu, Dk. 59 Hasan Hüseyin Acar (), Dk. 53 Onur Kolay, Dk. 57 Mehmet Zeki Çelik ()

    Sarı kartlar: Dk. 6 Michel, Dk. 58 Erkan Zengin, Dk. 88 Kaan Kanak ()

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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