Gol düellosunda kazanan yok!
TFF 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor ile Eskişehirspor 2-2 berabere kaldı.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Narinç, Mustafa Savranlar
İstanbulspor: Okan Kocuk, Muhsin Yıldırım, Kubilay Aktaş, Yalçın Kılınç, Mehmet Zeki Çelik, Ali Dere, Onur Kolay, Onur Ergün, Zafer Şensoy (Dk. 84 İbrahim Halil Çolak), Cajic (Dk. 73 Muhammed Demirci), Kojic (Dk. 68 Şaban Yılmaz Genişyürek)
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Dorukhan Toköz, Akaminko, Michel, Kaan Kanak, Ofoedu (Dk. 84 Semih Şentürk), Hürriyet Gücer, Uğur İnceman (Dk. 46 Aykut Akgün), Erkan Zengin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 71 Hasan Ayaroğlu), Bruno
Goller: Dk. 10 Ofoedu, Dk. 59 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor), Dk. 53 Onur Kolay, Dk. 57 Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Michel, Dk. 58 Erkan Zengin, Dk. 88 Kaan Kanak (Eskişehirspor)
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:30
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Selçuk’un yerine Fernando
Toplam 2
Yorum
Selcuk yeter Selçuk inan yeter abicim artık yerini başkalarına bırak. adam eksiltmeyip yalnızca pas atıp durarak oynayan ortasaha istemiyoruz.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 34
Yorum
mustafa la ben böyle turk futboluna ayak bağı bir kulüp görmedim pes ya
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 34
Yorum
prana_61 işin içinde fb olunca yaşananlar normal geliyo çünkü fb nin olduğu yerde karekter 3 kağıt vs mübahtır bakıyım fifaya ne cvpveceniz?
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