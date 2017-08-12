 Bolu’da imza şov – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bolu’da imza şov

    Bolu’da imza şov
    TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Boluspor, Adana Demirspor'dan 28 yaşındaki sağ kanat Mustafa Durak ve Senegal'den Casa Sports'tan 22 yaşındaki golcü Cherif Salif Sane'yi transfer etti. Sane'yle 3, Durak'la ise 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Mustafa Durak geçen sezon Mavi Şimşekler'de 24 maçta 1 gol attı.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bolu’da imza şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.