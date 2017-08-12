Bolu’da imza şov
TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Boluspor, Adana Demirspor'dan 28 yaşındaki sağ kanat Mustafa Durak ve Senegal'den Casa Sports'tan 22 yaşındaki golcü Cherif Salif Sane'yi transfer etti. Sane'yle 3, Durak'la ise 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Mustafa Durak geçen sezon Mavi Şimşekler'de 24 maçta 1 gol attı.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:38
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