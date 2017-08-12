Ankara’da sessizlik
TFF 1 Lig’in açılış maçında dün başkent temsilcisi Ankaragücü kendi sahasında BB Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı, taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı.
TFF 1. Lig'de sezonun açılış maçında MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-0 berabere kaldı. İki takım da maç boyunca girdiği fırsatları gole çeviremedi. Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. İki takım da bu sonuçla sahadan 1'er puanla ayrılarak sezona başlangıç yaptı.
İKİ MAÇIN SAATİNDE DEĞİŞİKLİK
TFF 1. Lig'de 1. hafta maçlarında yarın 20.00'de oynanması gereken iki maçın saatinde değişikliğe gidildi. Samsunspor-Gazişehir G.Antep ile Bolu- Giresun maçlarının saati 19.30 olarak değiştirildi.
İKİ MAÇIN SAATİNDE DEĞİŞİKLİK
TFF 1. Lig'de 1. hafta maçlarında yarın 20.00'de oynanması gereken iki maçın saatinde değişikliğe gidildi. Samsunspor-Gazişehir G.Antep ile Bolu- Giresun maçlarının saati 19.30 olarak değiştirildi.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:39
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