 TFF 1. Lig’de şov zamanı – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’de şov zamanı

    TFF 1. Lig’de şov zamanı

    ’de perde saat 20.00’de Ankaragücü ile Erzurum arasında oynanacak karşılaşmayla açılacak.

    'de 2017-2018 sezonu bugün saat 20.00'de oynanacak Ankaragücü-BB Erzurum karşılaşmasıyla başlıyor. Geçtiğimiz sezon da kıyasıya bir yarışın yaşandığı TFF 1. Lig'de heyecan son haftaya kadar devam etmiş, mutlu sona ilk ikiden Sivasspor'la Yeni Malatyaspor, play-off finalinden ise Eskişehirspor'u eleyen Göztepe ulaşmıştı. TFF 1. Lig'de bu sezon, Ankaragücü, Erzurumspor ve İstanbulspor takımları bir alt ligden yükseldi. Daha önce Spor Toto Süper Lig'de de boy gösteren üç ekip bu sezon lige renk katacak. Sarı-lacivertliler geçen sezon Kırmızı Grup'tan şampiyon unvanıyla yükselirken, Beyaz Grup takımı Dadaşlar da play-off finalinde Gümüşhanespor'u saf dışı bırakarak TFF 1. Lig vizesi almayı başarmıştı.

    55. SEZONDA TFF 1. LİG'İN ENLERİ
    -    Samsunspor, 7 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterirken, 6'şar kezle Kayserispor ile Mersin İY takip etti.
    -1963-1964'ten beri 177 ayrı takımın mücadele ettiği ligde, 61 ekip bir üst lige yükselmeyi başardı.
    -Bu sezon 55'inci kez oynanacak ligde en fazla 35 sezonla Mersin İY yer aldı. Ardından 34 sezonla bu sezon 2. Lig'e yükselen Sakaryaspor gelirken, 33'le Karşıyaka ve Konyaspor sıralandı.
    -1988-1989'da Bursaspor'un ikinci takımı 2'inci Lig B Grubu'nu lider tamamlamasına rağmen statü gereği bir üst lige çıkamadı.
    -Altışar kez lige veda eden Giresun ile Manisa ile beşer kez düşen Düzce, Elazığ ve Uşak en fazla düşme üzüntüsü yaşayan ekipler oldu.

    SÜPER LİG'E İKİ BİLET 6 MAYIS'TA
    TFF 1. Lig'in ilk yarısı 24 Aralık'ta tamamlanacak. Ligin ikinci yarısı 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren oynanmaya başlanacakken, normal sezon 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 34'üncü hafta müsabakalarıyla sona erecek.



    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TFF 1. Lig’de şov zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.