TFF 1. Lig’de şov zamanı
TFF 1. Lig’de perde saat 20.00’de Ankaragücü ile Erzurum arasında oynanacak karşılaşmayla açılacak.
55. SEZONDA TFF 1. LİG'İN ENLERİ
-Samsunspor, 7 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterirken, 6'şar kezle Kayserispor ile Mersin İY takip etti.
-1963-1964'ten beri 177 ayrı takımın mücadele ettiği ligde, 61 ekip bir üst lige yükselmeyi başardı.
-Bu sezon 55'inci kez oynanacak ligde en fazla 35 sezonla Mersin İY yer aldı. Ardından 34 sezonla bu sezon 2. Lig'e yükselen Sakaryaspor gelirken, 33'le Karşıyaka ve Konyaspor sıralandı.
-1988-1989'da Bursaspor'un ikinci takımı 2'inci Lig B Grubu'nu lider tamamlamasına rağmen statü gereği bir üst lige çıkamadı.
-Altışar kez lige veda eden Giresun ile Manisa ile beşer kez düşen Düzce, Elazığ ve Uşak en fazla düşme üzüntüsü yaşayan ekipler oldu.
SÜPER LİG'E İKİ BİLET 6 MAYIS'TA
TFF 1. Lig'in ilk yarısı 24 Aralık'ta tamamlanacak. Ligin ikinci yarısı 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren oynanmaya başlanacakken, normal sezon 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 34'üncü hafta müsabakalarıyla sona erecek.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:00
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
TFF 1. Lig’de şov zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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