TFF 1. Lig'de sessiz açılış

TFF 1. Lig'in açılış maçında MKE Ankaragücü evinde BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda ekipler gole yaklaşsa da mücadelede gol sesi çıkmadı ve ekipler sezona birer puanla başlamış oldu.