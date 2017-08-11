TFF 1. Lig'de sessiz açılış
TFF 1. Lig'in açılış maçında MKE Ankaragücü evinde BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda ekipler gole yaklaşsa da mücadelede gol sesi çıkmadı ve ekipler sezona birer puanla başlamış oldu.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:13
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Stoch'tan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
nejat olgun bir aykutzede kurbanı futbolcu daha aramızdan ayrılıyor.
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Gary Medel İstanbul'da
Toplam 43
Yorum
duayen neye benzettiğin belli 2 senedir kartalın size gösterdiği şey o :))
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mehmetaliyıldız Süper Lig başlıyor. cüneyt deniz alper hüseyin fırat yunus bülent tolga halis isim halis ama niyetler? Serdar Titaya çelme takıyor ellerini kaldırıyor Serdar Titayı itiyor ellerini kaldırıyor. Hakem serdara itibar ediyor. Yunus FBli oyunculara kaşlarını çatıyor diğerlerine kart gösteriyor rıza hoca kenarda çıldırıyor. 8. dakikada adem büyük düşürüldü avantaj olmasın diye faul verilmedi daha sonra adem yine düşürüldü top babelde kaldı avantaj kuralı uygulanması gerekiyordu avantaj olmasın diye fa
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