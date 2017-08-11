 TFF 1. Lig'de sessiz açılış – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    TFF 1. Lig'de sessiz açılış

    TFF 1. Lig'de sessiz açılış

    TFF 1. Lig'in açılış maçında MKE evinde BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda ekipler gole yaklaşsa da mücadelede gol sesi çıkmadı ve ekipler sezona birer puanla başlamış oldu.

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:13
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