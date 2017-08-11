 Ankaragücü rahatladı – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    rahatladı

    Ankaragücü rahatladı
    TFF 1. Lig'in yenisi 'nde Başkan , transfer yasağının kaldırıldığı müjdesini verdi. Yiğiner, "Yasağımızın kalkmasında bize destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürler ediyoruz. Eğer bu takım sahaya çıkıyorsa Sayın Erdoğan sayesinde" dedi. Ankaragücü Başkanı, desteklerini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e de teşekkür etti.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
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