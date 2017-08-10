 Fuat Çapa açıkladı: Transfer sürecek – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    açıkladı: Transfer sürecek

    Fuat Çapa açıkladı: Transfer sürecek

    TFF 1. Lig takımlarından 'un teknik direktörü , yönetim kurulu ile yaptıkları görüşmelerde 1-2 transfer daha yapma konusunda görüş birliği içinde olduklarını söyledi.

    Çapa, gazeteci·lere yaptığı açıklamada, yeni sezonun Türk futbolu için güzel geçmesi temennisinde bulunarak 'un da bu sezonda istediği başarıları elde etmesini istediklerini kaydetti.

    Yeni sezon hazırlıklarına değinen Çapa, şu ifadelere yer verdi:

    "Hazırlık dönemini genel olarak değerlendirecek olursak bu dönemin gayet olumlu geçtiğini söyleyebilirim. Geçen sene ile bu sene arasında çok büyük fark olduğunu da gözlemledik. Bu bir gerçek. Geçen sene daha çok bu haftalarda ne yaparız, ne ederiz düşüncesi vardı. Ama geçen seneden de devam eden bir iskeletimiz olduğu için bu sene biraz daha rahat ve istediğimiz şekilde çalışmaları gerçekleştirdik."

    Takıma yeni katılan futbolcuların hazırlık döneminde diğer futbolcularla çabuk uyum sağladığını anlatan , "Hazırlık dönemindeki oynamış olduğumuz karşılaşmalarda eksiklerimizi gördük. Onları gidermek için de şu an başkanımız ve yönetimimiz görüşmelerini devam ettiriyorlar. Yönetimle yaptığımız tespitlerde 1-2 transferin daha gerekli olduğuna karar verdik." dedi.

    GİRESUNSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
    Kırmızı beyazlı ekip, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Giresunspor maçı için çalışmaya başladı.

    Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerde Çapa yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Teknik çalışmayla devam eden idman, 2 saat sürdü.

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:32
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