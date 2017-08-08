 Giresun’dan imza şov – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Giresun’dan imza şov

    Giresun’dan imza şov

    , transferde bombaları patlattı.

    Çotanaklar, Adana Demirspor'dan ayrılan 34 yaşındaki tecrübeli kaleci Fevzi Elmas, Yeni Malatyaspor'u attığı 13 golle geçen sezon Süper Lig'e taşıyan isimlerden olan 29 yaşındaki Senegalli golcü Boubacar Dialiba ve Göztepe'den de 24 yaşındaki sol bek Canberk Dilaver'i kadrosuna kattı.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:44
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