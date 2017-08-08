Gaziantepspor'da başkan Özpineci
Gaziantepspor'un yeni başkanı Mutlu Özpineci oldu.
TFF 1. Lig takımlarından Gaziantepspor Kulübü Yönetim Kurulu, İbrahim Kızıl'ın istifasının ardında boşalan başkanlık görevine Mutlu Özpineci'yi getirdi.
Gaziantepspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Kızıl'ın istifasının ardından yönetim kurulu Özpineci'yi ortak kararla başkanlığa getirdi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yönetim kurulumuz Mutlu Özpineci başkanlığında, başta teknik direktör olmak üzere transfer çalışmalarına ivedilikle başlamış olup, kırmızı-siyahlı takımımız 13 Ağustos pazar günü oynayacağımız Ümraniyespor maçında sahada olacaktır."
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 07:54
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Ndiaye 10’a doğru
Toplam 2
Yorum
Yorum Selçuk İnan'ın artık ilk 11'de forma şansı kaldığını sanmıyorum , taraftar baskısı çok yoğun.
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Sinan Benfica’da
Toplam 1
Yorum
tolga bu adam iyi kumaş ama gs yi istemeyen adamı şutlayın kardeşim nereye giderse gitsin
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Lens: Hayallerim gerçek oldu
Toplam 1
Yorum
tolga yılın komedisi aziz yıldırımın acıklaması : biz lens gitsin diye dua ettik millet yan yat gül aha ha ha ha
Gaziantepspor'da başkan Özpineci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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