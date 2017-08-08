 Gaziantepspor'da başkan Özpineci – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Gaziantepspor'da başkan Özpineci

    Gaziantepspor'da başkan Özpineci

    Gaziantepspor'un yeni başkanı Mutlu Özpineci oldu.

    TFF 1. Lig takımlarından Gaziantepspor Kulübü Yönetim Kurulu, İbrahim Kızıl'ın istifasının ardında boşalan başkanlık görevine Mutlu Özpineci'yi getirdi.

    Gaziantepspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Kızıl'ın istifasının ardından yönetim kurulu Özpineci'yi ortak kararla başkanlığa getirdi.

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Yönetim kurulumuz Mutlu Özpineci başkanlığında, başta teknik direktör olmak üzere transfer çalışmalarına ivedilikle başlamış olup, kırmızı-siyahlı takımımız 13 Ağustos pazar günü oynayacağımız Ümraniyespor maçında sahada olacaktır."

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 07:54
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