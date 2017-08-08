Bucaspor'da Erkan şoku

Geçen yıldan alacağı bulunan Erkan'a bu sezon da ödeme yapılmadığı öğrenilirken, oyuncunun son çare olarak Futbol Federasyonu kanalı ile kulübe ihtarname gönderdiği bildirildi. Daha önce 320 bin TL alacağı için federasyona giden sol bek Emre Özkan'ı satış listesine koyan ardından tecrübeli futbolcuyu affeden yönetimin Erkan'la da uzlaşma sağlamaya çalıştığı öğrenildi.



Erkan, 1 ay içinde parasını alamazsa transfer sezonu kapanmadan serbest kalacak. Teknik direktör Ahmet Yıldırım'ın da Erkan'ı bırakmak istemediği vurgulandı.