Bucaspor'da Erkan şoku
Bolu kampını noktalayıp İzmir'e dönen İkinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'un tecrübeli futbolcusu Erkan Taşkıran, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle dün Futbol Federasyonu'na başvurdu.
Geçen yıldan alacağı bulunan Erkan'a bu sezon da ödeme yapılmadığı öğrenilirken, oyuncunun son çare olarak Futbol Federasyonu kanalı ile kulübe ihtarname gönderdiği bildirildi. Daha önce 320 bin TL alacağı için federasyona giden sol bek Emre Özkan'ı satış listesine koyan ardından tecrübeli futbolcuyu affeden yönetimin Erkan'la da uzlaşma sağlamaya çalıştığı öğrenildi.
Erkan, 1 ay içinde parasını alamazsa transfer sezonu kapanmadan serbest kalacak. Teknik direktör Ahmet Yıldırım'ın da Erkan'ı bırakmak istemediği vurgulandı.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 11:55
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Ozan, Malaga yolcusu
Toplam 15
Yorum
idris ozan tufana 7 milyon euro versinler ya bunlar futboldan anlamıyor yada biz anlamıyoruz.değeri 1 milyonda etmez
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Ndiaye 10’a doğru
Toplam 22
Yorum
gitselçuk Selçuk ilk 11 de olmamalı, 3 sezondur vasatın altında oynuyor, insan kendini biraz sorgular bu kadar mı vurdun duymaz GS zararlısı biri.
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Lucescu, Arda ile görüştü
Toplam 6
Yorum
gençzonguldaklı Milli takım teknik direktörü milli takım da oynaması için oyunculara davet gönderir.Ayağına gitmez.arda gelirse ben milli takımı desteklemem
Bucaspor'da Erkan şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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