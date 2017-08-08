 Bucaspor'da Erkan şoku – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Bucaspor'da Erkan şoku

    Bucaspor'da Erkan şoku

    Bolu kampını noktalayıp İzmir'e dönen İkinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'un tecrübeli futbolcusu Erkan Taşkıran, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle dün Futbol Federasyonu'na başvurdu.

    Geçen yıldan alacağı bulunan Erkan'a bu sezon da ödeme yapılmadığı öğrenilirken, oyuncunun son çare olarak Futbol Federasyonu kanalı ile kulübe ihtarname gönderdiği bildirildi. Daha önce 320 bin TL alacağı için federasyona giden sol bek Emre Özkan'ı satış listesine koyan ardından tecrübeli futbolcuyu affeden yönetimin Erkan'la da uzlaşma sağlamaya çalıştığı öğrenildi.

    Erkan, 1 ay içinde parasını alamazsa transfer sezonu kapanmadan serbest kalacak. Teknik direktör Ahmet Yıldırım'ın da Erkan'ı bırakmak istemediği vurgulandı.

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:55
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