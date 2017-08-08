Boluspor Caner'i kiraladı
Birinci Ligİ takımı Boluspor, Hollanda'nın SC Heerenveen takımı oyuncusu 25 yaşındaki Caner Cavlun'u, satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, geçen sene Şanlıurfaspor'dan tanıdıkları Caner ile yaklaşık 1 aydır görüştüklerini ve sonunda anlaştıklarını söyledi. Başkan Çarıkçı, teknik direktör Fuat Çapa'nın istediği bir oyuncuyu aldıklarını belirtti, şöyle konuştu:
"Cane'i kiraladık. İnşallah Caner Bolu'nun güzel havasında Boluspor'a destek olur. Biz de Caner'den iyi bir çıkış bekliyoruz. İnşallah Türk futbolu ve Boluspor kazanır. Transfer Bolusporumuza hayırlı olsun."
Boluspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Caner Cavlun, şampiyonluk için elinden geleni yapacağını belirtti. Konuşmaların ardından Caner Cavlun, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 11:57
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Yeni Cimbom yine golcü
Toplam 5
Yorum
Aslan YENI TRANSFERLER VE GÜNDEMDEKILERIN HEPSI SÜPER YANLIZ GOMIS ILE MARIANO'DAN UMUDUM YOK
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Lucescu, Arda ile görüştü
Toplam 5
Yorum
MilliGüç Milli takıma karakteri düzgün futbolcular alınır. Arda dünyanın en iyisi olsa bile bir hiç, Buna FBli Volkan da dahil.
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''Eksikler gözüküyor!''
Toplam 11
Yorum
gökhan 1 gol atsanda 3 10 gol atsanda 3 puan veriyorlar önce takım derneyip toplansın bundan önceki gs nin şampiyonluğunda son 12 maçında ne yaptı
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