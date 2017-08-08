 Boluspor Caner'i kiraladı – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Boluspor Caner'i kiraladı

    Boluspor Caner'i kiraladı

    Birinci Ligİ takımı Boluspor, Hollanda'nın SC Heerenveen takımı oyuncusu 25 yaşındaki Caner Cavlun'u, satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

    Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, geçen sene Şanlıurfaspor'dan tanıdıkları Caner ile yaklaşık 1 aydır görüştüklerini ve sonunda anlaştıklarını söyledi. Başkan Çarıkçı, teknik direktör Fuat Çapa'nın istediği bir oyuncuyu aldıklarını belirtti, şöyle konuştu:

    "Cane'i kiraladık. İnşallah Caner Bolu'nun güzel havasında Boluspor'a destek olur. Biz de Caner'den iyi bir çıkış bekliyoruz. İnşallah Türk futbolu ve Boluspor kazanır. Transfer Bolusporumuza hayırlı olsun."

    Boluspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Caner Cavlun, şampiyonluk için elinden geleni yapacağını belirtti. Konuşmaların ardından Caner Cavlun, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:57
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