 Samsun’dan Yunan çıkarması – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Samsun’dan Yunan çıkarması

    Samsun’dan Yunan çıkarması

    TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından , Yunanistan'ın ünlü futbolcusu 'ı transfer etti.

    Karadeniz ekibi, aynı ülkeden kaleci 'i de kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlılar'ın resmi internet sitesinden duyurduğu flaş transfer gelişmesinde iki yıldız da dün Samsun'a geldi. Son olarak İspanya'da Real Zaragoza'da oynayan, 81 kez milli formayı taşıyan 32 yaşındaki Samaras kariyerinin en parlak yıllarını İskoç devi Celtic'te yaşadı. Tecrübeli golcü, 245 maça çıktığı Celtic'te 71 gol atıp 50 asist yaparken, 6 kez de lig şampiyonluğu yaşadı. Son iki sezonu Belçika'nın Kortrijk takımında geçiren 32 yaşındaki kaleci Sifakis ise 15 kez milli takımda görev aldı.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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