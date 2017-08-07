Giresunspor'dan çifte imza
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, Evkur Yeni Malatyaspor’dan Dialiba Diaban ve Adana Demirspor’dan kaleci Fevzi Elmas ile anlaşma sağladı.
Giresun'un her şeyin en iyisine layık olduğunu kaydeden Bozbağ, "Giresunspor yükselmeye devam ediyor. 40 senelik bir hayalimiz var ve bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Kadromuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Stoper ile bir ön libero daha alacağız, belki biri yabancı olur. Kardemir Karabükspor'dan Ferhat, Evkur Yeni Malatya'dan Sadık ve Göztepe'den de Emre Can için görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca Göztepe'den Canberk için girişimlerimiz var. Teknik direktörümüz Metin Diyadin'in raporu doğrultusunda da Gökhan Süzen ve Deniz Vural ile de yollarımızı ayırdık" dedi.
Başkan Bozbağ, takıma isim sponsor arayışlarında da sona geldiklerini ve Akın Çorap ile anlaştıklarını ifade ederek yeni sezona Akın Çorap Giresunspor ismiyle gireceklerini de sözlerine ekledi.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:49
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Beşiktaş-Konyaspor maçı için İçişleri Bakanlığı'ndan karar!
Toplam 24
Yorum
Evet Bende merak ettim. Acaba ?
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Aziz Yıldırım'dan TFF'ye gönderme
Toplam 21
Yorum
saban Yahu sen kafayı yemişsin daha yeni pereriayi kovdun tazminatsız ne çabuk unuttun
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Fenerbahçe maçında sahada olacaklar
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Yorum
Doğrucu Futbol ahlaksızı Burak'ı almakla temiz futbol söylemine ters düşmüştür TS yönetimi.
Giresunspor'dan çifte imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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