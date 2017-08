Giresunspor'dan çifte imza

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, Evkur Yeni Malatyaspor’dan Dialiba Diaban ve Adana Demirspor’dan kaleci Fevzi Elmas ile anlaşma sağladı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan yeşil beyazlıların kulüp başkan Mustafa Bozbağ, iyi bir takımla lige girmek için çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bozbağ, anlaşma sağladıkları Dialiba'yı herkesin sevdiğini ve bundan sonra Giresunspor'un başarısı için ter dökeceğini belirterek Fevzi'ye de takıma katıldığı için teşekkür etti.



Giresun'un her şeyin en iyisine layık olduğunu kaydeden Bozbağ, "Giresunspor yükselmeye devam ediyor. 40 senelik bir hayalimiz var ve bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Kadromuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Stoper ile bir ön libero daha alacağız, belki biri yabancı olur. Kardemir Karabükspor'dan Ferhat, Evkur Yeni Malatya'dan Sadık ve Göztepe'den de Emre Can için görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca Göztepe'den Canberk için girişimlerimiz var. Teknik direktörümüz Metin Diyadin'in raporu doğrultusunda da Gökhan Süzen ve Deniz Vural ile de yollarımızı ayırdık" dedi.



Başkan Bozbağ, takıma isim sponsor arayışlarında da sona geldiklerini ve Akın Çorap ile anlaştıklarını ifade ederek yeni sezona Akın Çorap Giresunspor ismiyle gireceklerini de sözlerine ekledi.