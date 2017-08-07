Gaziantepspor Kulübü Başkanı Kızıl, istifa etti

Kulüpten yapılan açıklamada, İbrahim Kızıl'ın Gaziantepspor Kulübü yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliğinden, Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl'ın da yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.



Açıklamada, kurulun bugün yapacağı toplantıda yeni başkanını seçeceği ifade edildi.