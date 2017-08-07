Gaziantepspor Kulübü Başkanı Kızıl, istifa etti
TFF 1. Lig takımlarından Gaziantepspor'un kulüp başkanı İbrahim Kızıl, istifa etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, İbrahim Kızıl'ın Gaziantepspor Kulübü yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliğinden, Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl'ın da yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.
Açıklamada, kurulun bugün yapacağı toplantıda yeni başkanını seçeceği ifade edildi.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:13
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Beşiktaş'tan Konyaspor'a suç duyurusu
Toplam 4
Yorum
ege çok doğru!. en transferimiz fifa kokartlı hakem.
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Sow’dan vazgeçilmedi
Toplam 8
Yorum
kabasakal Dört transferden üçü Saw , Webo ve Bekir mi ?
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Beşiktaş'tan Konyaspor'a suç duyurusu
Toplam 4
Yorum
BJK YAPIN YAPIN BELKİ KUPAYI VERİRLER SİZE, ADAMLAR ÇATIR ÇATIR YENDİ HELAL OLSUN
Gaziantepspor Kulübü Başkanı Kızıl, istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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