 Gaziantepspor Kulübü Başkanı Kızıl, istifa etti – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Gaziantepspor Kulübü Başkanı Kızıl, istifa etti

    Gaziantepspor Kulübü Başkanı Kızıl, istifa etti

    TFF 1. Lig takımlarından Gaziantepspor'un kulüp başkanı İbrahim Kızıl, istifa etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, İbrahim Kızıl'ın Gaziantepspor Kulübü yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliğinden, Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl'ın da yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.

    Açıklamada, kurulun bugün yapacağı toplantıda yeni başkanını seçeceği ifade edildi.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:13
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